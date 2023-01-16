金門縣政府所屬3機關新舊首長今（16）日上午接續舉行布達交接儀式，新任金門日報社長陳榮昌、港務處長許嘉興及縣立體育場長林蔚尚等3人，在縣長陳福海的監交下接下印信，正式走馬上任，陳福海也勉勵他們「少說、多做」，只要是對金門鄉親好的事情，大膽放手去做，縣府一定全力支持，共同建構起更堅強的服務團隊。

縣長陳福海表示，以往的人事布達，都是集中到縣府一起舉行，這次會親自到各單位布達並且視察，為的就是「信任」二字。感謝鄉親給他再一次為大家服務的機會，在縣府團隊人員的任用上將更為謹慎，也期望每一個政務官或事務官，扮演起領導的角色，「少說、多做」，一起服務鄉親，讓金門的每一天都比昨日更好。

陳福海說，金門日報是在地鄉親每天的精神糧食，大家吃早點、喝茶，少了它都變得食之無味，可見這份報紙對民眾的重要性，已變成生活中密不可分的一部分。陳榮昌社長擔任過記者、採訪主任到總編輯，對報社的運作相當熟悉，也有很多創新的思維，相信在他的領導下可以為金門日報帶來全新的風貌。

金門港務處長交接由縣長陳福海（右2）監交，原任代理處長盧根陣（左1）將印信交予新任處長許嘉興（右1），完成交接儀式。（于家麒攝）

陳福海也談到港務處的重要性，他表示，港務處長應該肩負港務處未來的發展計劃，包含金門兩個重要的出口－機場和港口，特別是港口關係到小三通，是關鍵的重要角色，未來旅運中心落成啟用後，估計一年將會有近有300萬的大量人流湧入金門，兩岸關係也將會有更好的發展。

針對小三通春節復航專案，在2月6日後如何持續維持通航，陳福海表示會和疫情的發展息息相關，縣府會以金門的醫療量能和縣民的健康為優先考量，小三通是否持續開放，需考量中國大陸的疫情發展和金門在地的狀況，縣府、衛生局與部立金門醫院會做好萬全準備，在確保疫情可防可控之下，才會持續推動小三通的開放。

新任港務處長許嘉興現年48歲，國立金門大學海洋與邊境管理學系畢業，曾任行政院海岸巡防署海岸巡防總局北部地區巡防局查緝員、金門縣政府財政處科員及科長職務。

金門縣立體育場長交接由縣長陳福海（右2）監交，原任場長蔡木川（左1）將印信交予新任場長林蔚尚（右1），完成交接儀式。（于家麒攝）

新任縣立體育場長林蔚尚現年45歲，台灣警察專科學校消防學系畢業，曾任金門縣消防局隊員、辦事員、金門縣大同之家事務員、縣府觀光處科員、金湖鎮公所社會課長等職務。

新任金門日報社長陳榮昌現年59歲，國立政治大學東亞研究所碩士畢業，曾任金門日報記者、採訪主任、總編輯、行政院國軍退除役官兵輔導委員會金門縣榮民服務處輔導員、金門縣政府行政處副處長及文化局科長等職務。