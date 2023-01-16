中國駐印度使館發言人15日發表聲明，就美國國務院官員訪印期間指責中國言論予以批駁。該發言人強調，「中印邊界問題是中印兩國之間的事」，並稱反對其他國家對此「指手畫腳」。

美國國務院負責南亞和中亞事務的助理國務卿唐納（Donald Lu）近日訪問印度，他表示，「美方沒有看到中國採取有誠意的措施解決邊界問題。事實上，恰恰相反，中國採取了咄咄逼人的行動。」

中國駐印度使館發言人對此番言論回應稱，美國國務院官員就中印邊界問題對中方的指責毫無事實根據；中方堅決反對任何國家出於地緣政治考慮，對其他國家雙邊問題指手畫腳。

發言人指出，當前中印邊境局勢總體平穩。中印雙方通過外交和軍事管道就涉邊問題保持通暢和建設性的溝通，推動邊境局勢由應急處置狀態向常態化管控邁進。

發言人強調，中印邊界問題是中印兩國之間的事。雙方有意願、有能力通過協商對話處理有關問題，希望美方能多做一些有利於地區和平穩定的事。