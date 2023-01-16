新竹縣警局「卸、新任局長交接典禮」，卸任局長楊哲昌（左至右）、警政署警政委員鍾國文、縣長楊文科及新任局長林信雄。（羅浚濱攝）

擔任新竹縣警察局長差1天滿1年的楊哲昌，升任台北市警局督察長，16日由縣長楊文科主持「卸、新任局長交接典禮」，在警政署警政委員鍾國文監交下，新任警察局長林信雄宣誓就職。楊哲昌高升讓員警不捨，議員們則戲稱楊哲昌是新竹縣警局有史以來「最短命局長」!

楊哲昌以鼓勵替代苛責的領導風格，最讓基層員警津津樂道，去年跨年夜發生台南市警局祕書室主任莊武能疑感情糾紛，向縣議員恐嚇取財案，莊拒絕盤查開車衝撞偵查車，迫使橫山分局員警開9槍。

楊哲昌當時人在跨年晚會會場，他接到莊武能的來電，氣憤指摘員警沒有搜索票，質疑開槍時機，楊當場回應「你知道你是在和誰說話嗎？」嚴明秉公執法，全案告一段落後，他並發慰問金給橫山員警「壓驚」！

去年12月29日竹北市陳姓男子，疑是詐團成員黑吃黑，被不詳男子押走，竹北分局員警追到台中沙鹿區開11槍圍捕未果，後在苗栗後龍山區找到陳男已被埋屍，更可看出刑事出身的楊哲昌指揮有方。

楊哲昌說，陳男連人帶車被押走時，行車軌跡曾在後龍山區停了2小時，員警開搶圍捕未逮到嫌犯，他要求員警到後龍山區搜查，看有沒有嫌犯丟棄的煙蒂等跡證。

員警搜查時天色已晚，隔天再去，因有員警想尿尿，意外發現草叢有新踩踏過的痕跡，入內發現新土堆，開挖不到10公分就挖到屍體，事後查證陳男是遭到活埋。楊哲昌認冥冥之中，死者希望警方為其伸冤！

交接典禮中，縣長楊文科感謝楊哲昌帶領警察局同仁全力投入警政工作，破獲多起組織犯罪，查獲幫派成員200餘人等各方面的成果有目共睹，相信以楊哲昌優異的工作能力，必定能勝任新職。

楊文科歡迎新任局長林信雄來到新竹縣，一起為治安及各項警政工作打拼，指林資經歷豐富，各項職務歷練完整，相信就任後，必能發揮所長，繼續領導警察局全體同仁，共同為新竹縣的治安維護工作努力，打造安全宜居的「科技首都．幸福竹縣」！