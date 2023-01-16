因中國大陸政府對大型科技陸企的管控舉措已不若以往般嚴苛，再加上當地新冠疫情限制大解封，許多百廢待舉的行業正慢慢回春，股市表現也漸漸恢復至往常榮景。以騰訊來說，目前股價也已從近期低點，狂飆近1倍左右。

近期來看，這家中國大陸最大的網路業者，自2022年10月28日曾跌到2017年以來最低點之後，在香港掛牌的股價便一路扶搖直上井噴95%，把同時間也反彈61%的恆生科技指數，硬生生給比下去。

除了騰訊飆漲外，同業阿里巴巴股價也揚升83%。前一陣子屢屢重挫時，恆生科技指數曾被市場無情大幅拋售，且幾乎沒人敢碰。不過，這一切都是過去式了，在買盤重新湧入後，短短6個月期間，騰訊又重新回到全球市值最大前10名行列內。

在大陸中央政府不再掐緊當地科技族群咽喉下，市場又重新見到欣欣向榮景象。例如，日前切割創辦人馬雲的螞蟻集團，經北京政府點頭後，可拿到約15億美元融資。外界認為，這是中央開始鬆手大型科技陸企的暗示之一。

本來順風順水的螞蟻集團，在還是被稱為螞蟻金服的2020年時，突然遭到大陸政府嚴厲控管，不僅上市計畫瞬間泡湯，同時也讓相關產業的市值大幅蒸發至少2兆美元。