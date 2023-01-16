擾亂英國經濟多個產業領域的罷工事件在本周可能加劇嚴重，教師們已經準備要宣布採取新行動，護士警告稱，罷工規模將在二月增加一倍。

由於工資成長落後於物價上升速度，英國政府正準備要與鐵路和其它的公部門，例如護士和教師進行談判。

全國教育聯盟的教師將在周一傍晚進行投票，決定罷工活動，但是據其它消息來源稱，英格蘭和威爾士的教師將投票，支持從今年2月開始的罷工活動。而在上周，另一個教師工會的罷工投票，未能達成要求的投票率門檻。

如果周一的教師投票通過，將加劇英國在過去幾個月的混亂局面；在過去期間，鐵路的運輸出現中斷，救護車的出勤也受到影響。

交通部長Mark Harper周日對媒體說，教師罷工的任何決定都是令人遺憾的。

在俄羅斯入侵烏克蘭後，能源成本急劇上升。部分受此推動，英國的通膨率超過10%。有鑑於此，英國政府表示，它承受不起大幅加薪的後果。

英國皇家護理學院也提出警告說，除非找到解決方案，否則護士下一輪的罷工可能會更加嚴重。