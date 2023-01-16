美股上周上漲動能延續帶動新興亞股反彈，台股上周漲幅以3.1％位居第三，但外資淨流入金額則以31.4億美元稱冠。中信投信認為，台股封關前交易量可能稍冷，但半導體大廠及重量級金控法說利多消息若偏多，可望帶動大盤站回「萬五」。

美股財報季開跑，四大銀行財報優於預期，加上通膨有明顯降溫，美股上周延續上漲動能，帶動新興亞股上周反彈4％，各市場中僅印尼下跌0.6％，由菲律賓上漲4.3％居首，南韓與台灣分別以4.2％及3.1％分居第二及第三。

而外資上周淨流入新興亞股37.8億美元，其中台灣以淨流入達31.4億美元稱冠、占外資淨流入金額高達83％，南韓、泰國則分別以淨流入13.8億、3.1億美元分居第二及第三名，印度、印尼、越南則分別淨流出8億、2億、0.6億美元。

台股上周大漲450.79點，漲幅3.14％、站回月線，虎年最後交易日將挑戰「萬五」。中信臺灣智慧50 ETF(00912)經理人張圭慧表示，此次農曆年假期較長，美股財報也在這段時間陸續公布，對股市不確定性較大，估計封關前2日交易量可能會稍微冷清。

不過，張圭慧認為，上周先進製程大廠法說未釋出利空消息，對2023年下半年業績展望樂觀，帶動領漲大盤上漲動能。本周半導體大廠、國內重量級金控陸續舉行法說，可關注2022年第四季營運情況及未來展望，若利多消息偏多，大盤有望站回「萬五」。

展望後市，張圭慧表示，由於多數美股重量級財報都將於春節連假時公布，為開春第一個交易日（1月30日）增添許多不確定性，預計上半年台股與經濟表現以打底整理為主，強勢反彈動能有機會在下半年啟動。

產品選擇上，張圭慧建議挑選多因子投資且具備防禦能力的產品，產業型則以基本面相對穩健、政策性及題材支持為主，如半導體、綠能、電動車等。