張國雄是彰化縣大城鄉人，中央警察大學警政研究所碩士、中央警官學校消防學系49期。（吳建輝攝）

張國雄表示，身為彰化子弟，能夠回到故鄉服務內心充滿無限感恩，相信在這好的基礎下，能夠繼續與所有弟兄全力以赴，達成美好彰化、幸福城市願景。（吳建輝攝）

彰化縣警察局長吳坤旭榮陞桃園市政府警察局長，新任局長由新北市政府警察局副局長張國雄接任，16日上午辦理交接典禮，縣長王惠美主持、警政署警政委員陳博珍監交，張國雄表示，身為彰化子弟能返鄉服務，心中無限感恩，他會全力以赴，帶領警察同仁一起努力。

張國雄是彰化縣大城鄉人，中央警察大學警政研究所碩士、中央警官學校消防學系49期，曾任臺東縣警察局成功分局長、宜蘭縣警察局礁溪分局長、羅東分局長、臺北縣政府警察局中和分局長、新北市政府蘆洲分局長、新莊分局長、內政部警政署行政組長、金門縣警察局長、新北市政府警察局督察長等，職務歷練豐富，具領導統御能力。

王惠美表示，今天是新卸任警察局長交接，前局長吳坤旭調陞桃園市警察局長，對於吳前局長任內表現優異，調陞桃園市警察局長表示祝賀之意，期望張局長接任後，持續精進，而自她上任至今已，已經換過5任局長，每任局長都很認真、也都高陞，並給予最大的祝福。

張國雄表示，身為彰化子弟，能夠回到故鄉服務內心充滿無限感恩，彰化縣的警政工作過去在王縣長、吳前局長的帶領下，各項績效卓越非凡，相信在這好的基礎下，能夠繼續與所有弟兄全力以赴，達成美好彰化、幸福城市願景。