美國日前宣布軍售「火山陸上機動布雷系統」（Volcano），我稱「九陣專案」以便國軍戰時在台灣灘岸執行區域阻絕，抵擋解放軍，引起外界質疑此舉會讓台灣成為地雷島，也引發政學界擔憂。民進黨立委趙天麟今表示，若單獨只是將該系統與二戰時期的地雷比擬，那只是合理化陸方在進行進攻時的說法。

對於地雷被視為不道德的武器，趙天麟說，唯一不道德的事情是陸方一直揚言不放棄武統，他說明，不是所有的地雷都屬於不道德的項目，這次美售我的「火山陸上機動布雷系統」，是進步的地雷系統，可以分三段式自毀；也就是說，如果戰爭進行到一個階段後，不需要地雷系統、自我防衛了，可以由指揮端直接將地雷予以摧毀，不會出現早期地雷系統還是會造成人員不必要的傷亡。

趙天麟表示，這樣地雷系統的存在，只是採取備戰，讓陸方不敢來登陸，或是就算登陸了，重裝備、裝甲車無法在台灣的土地商暢通無阻。若單獨只是將該系統與二戰時期的地雷比擬，只是合理化讓陸方進攻時更為順暢，他並不認同。

趙天麟認為，相關的地雷系統是先進的，可以進行三段式自毀，不會造成人員不必要傷亡之外，最重要的是防止解放軍入侵，如果陸方願意放棄對台武統的企圖，那他相信很多的軍事設備，都會進行重新思考。

有綠委解釋，火山布雷系統可以快速反應、機動部署，且是反坦克雷，根本沒有人員殺傷雷，與二戰時期不同；而在可以快速布雷的情況下，是外顯、灑在地面上看的見的，不是埋在地下，縱使沒自毀要移除也十分方便，在戰時快速布雷，也可以讓我軍在最少人力、最快速度下，阻礙解放軍的登陸速度。

綠委指出，目前全世界有三個國家擁有，一個是美國、一個是韓國，一個就是台灣，為何韓國要擁有，因為其首都首爾，面對北韓威脅大量裝甲坦克過來是一瞬間，所以必須面對緊急樣態升高時，能夠快速的建置阻礙鋼鐵洪流入侵首都的不對稱戰力，台灣面對中共越來越提升的運輸兩棲作戰能力，以及大量的坦克車，當共軍要渡海來台時，台灣必須讓我們士兵寶貴的生命能夠以最小的損失做最大的阻礙，所以灘頭建制的反裝甲、反登陸的地雷，對我方人員的保存以及不對稱戰力的阻礙是非常有效的系統。