台股封關倒數第二個交易日，上市櫃生技類股指數今（16）日同步大漲，漲幅在1.5％上下，上市生技股以眼球產業的視陽（6782）及奈米醫材（6612）等表現最亮眼，漲幅各在8％多及7％多。

隨著疫情未見和緩，以及冬季進入旺季，生技股今天表現十分亮眼，到上午約10點40分時，上市生技類股指數漲幅超過1.6％，是上市的強勢族群，成交值占比近5％；上櫃生技股也漲1％多，成交值比重約二成，是上櫃的人氣指標股。

上市生技股今天以視陽大漲8％以上最強勢，其次為美時、喬山都各漲3％以上，佳醫、葡萄王、承業醫都各漲逾2％，泰福-KY、台耀、杏輝、晶碩、旭富、ABC-KY等，均上漲1％多。

上櫃生技股除了奈米醫材及鈺緯大漲7％以上，台生材漲半根漲停之外，大學光、皇將、大江、合一、明達醫、亨泰光等都漲超過2％，還有近20檔漲幅超過1％，整體表現亮眼。