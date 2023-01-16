配合2050國家淨零政策，加速建置離岸風電綠電進程，經濟部中央地質調查所已於2022年完成彰濱離岸風場區域尺度海域地質調查，同時於網站上發布調查成果，將提供作為個案風場工程尺度調查之基礎地質資料，可望縮減廠商規劃及進行地質調查之時程與經費，加速風機建置及綠電產出時程。完成海域地質調查之成果已發布於資訊系統，包括地質架構、敏感與限制開發區位、生態與保育及民生經濟利用等，線上開放提供各界查詢利用。

離岸風電為我國重要綠能發展政策，為落實政府友善產業環境政策，經濟部地調所規劃自111至114年止，逐年自主完成我國離岸風場區域尺度海域地質調查。彰濱海域是我國最先期且最重要之離岸風電風場，已優先於去年完成海域地質架構調查。

隨著第三階段區塊開發風場陸續開放申請，規劃調查區域亦將配合產業動向進行滾動式調整，今年除原規劃澎湖海域調查外，同時調整涵蓋第三階段區塊開發申請之苗栗風場附近進行調查，以契合風機廠商在進行工程尺度調查前，政府超前佈署廣域性海域地質架構調查，提供民間個案開發之基礎地質資訊。

經濟部地調所完成綜整有關離岸風場開發各項地質及環境限制資訊，以及自主研發區塊自動鄰避演算法，以提供各級政府規劃後續場域。資訊系統部分已完成「離岸風電地質與環境感知系統」雛型平臺建置，透過雲端技術並公開共享服務及協作平臺機制，開放提供各界查詢資訊及規劃協作使用，做為政府風場決策及民間廠商參考。