農曆春節即將到來，台北市衛生局16日指出，共有23家醫院於20日至29日期間照常提供急診服務，新冠肺炎疫苗亦持續開放民眾接種及預約，第47、48期提供超過10萬預約名額，一般及防疫門診則多數於26日後逐步提供服務。

衛生局醫事管理科長何叔安說明，台大醫院、台北市立聯合醫院、台北市立萬芳醫院等23家醫院在春節期間皆有24小時急診服務，多數醫院一般門診在21日至25日停止服務或提供部分門診，26日後逐步開診，建議慢性病患者本周取得應備藥品；多數防疫門診及社區藥局服務將於22日至25日停止服務，26日逐漸恢復正常。

他提醒，非本國籍人士若在台期間確診，可至台安醫院、振興醫院、台北醫學大學附設醫院、台北馬偕紀念醫院、萬芳醫院、新光吳火獅紀念醫院以上6家醫院看診。

衛生局說明，台北市各類醫院服務詳細資訊可至衛生局官網查詢，或撥打台北市民當家熱線1999、免付費服務專線0800-030-598洽詢。

至於新冠肺炎疫苗預約及接種在春節期間照常運行，有需求的民眾可於每周二至周五預約接種，明起開放第47期預約，接種日為23日至29日。衛生局表示，疫苗種類包含幼兒BNT、BNT、Novavax、兒童莫德納次世代BA.4／5追加際、莫德納次世代BA.4／5追加劑，名額逾2萬2000個。

專委紀玉秋補充，台大、萬芳、西園、北市聯醫和平、婦幼及中興院區，有特別門診供民眾預約掛號，提供名額逾6000名。

鑑於本土新冠肺炎疫情險峻，衛生局呼籲，幼童、長者及有慢性或免疫性疾病等高風險族群應儘速接種疫苗，也應落實手部衛生及咳嗽禮節等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所。

至於目前醫療儲備量能，何叔安說明，截至13日為止，台北市各醫院專責病床數617床、空床數為252、空床率40.8％，而近1至2周空床率維持在40％以上，醫療量能充足。