大里仁愛醫院指出，若兒童身高在第3百分位以下，也應帶到兒童內分泌科門診安排進一步檢查。（大里仁愛醫院提供／潘虹恩台中傳真）

帶領阿根廷球隊在2022世界盃奪冠的梅西（Lionel Messi），11歲被診斷生長激素缺乏症，接受6年治療，才讓身高從128長到 169 公分。大里仁愛醫院指出，生長激素缺乏症的兒童每4000至1萬人才有1位，若家長發現兒童1年長不到4公分，或對兒童成長有疑慮可帶到兒童內分泌科門診安排進一步檢查。

大里仁愛醫院兒童內分泌科醫師蘇雅婷表示，診間醫師會依生長速度（或生長曲線）、父母的遺傳身高、當下的青春期狀態以及骨齡（生長板密合程度）等重點評估兒童的成長。

蘇雅婷指出，嬰幼童時期的成長速度是先快後慢，到了青春期前趨緩，通常是每年約長4至6公分，青春期開始體內上升的性激素會刺激生長板，導致每年約長6至12公分的生長速度；男生的遺傳身高約是父母的平均身高加上6.5公分，女生約是父母的平均身高減掉6.5公分，通常兒童在遺傳身高的基礎上，加減8.5公分都屬正常範圍，因此後天的努力占了兒童生長的重要角色。

蘇雅婷表示，青春期是長高的衝刺階段，因此第二性徵是否開始發育相當重要。性徵發育程度分成5期，第2期是青春期剛開始（女生有乳腺組織、男生睪丸大於4毫升）、第5期則已發展為成人狀態，中間的時間正是長高的黃金期，醫師會以第二性徵檢視成長速度是否合理。

蘇雅婷說，最後會以骨齡評估剩下多少的成長空間，青春期性激素會刺激生長板抽高，同時也使其密合，一旦青春期結束，生長板完全關閉，身高也就固定了，通常骨齡已達18歲的青少年就診，其實沒有治療的意義。

蘇雅婷表示，生長激素缺乏的診斷需要靠標準刺激測試，因此需要住院檢查，若確定分泌不足，唯一的治療方式是使用筆針式的針劑生長激素補充，最常見的方式是每晚在家使用1次，以模擬正常生理機轉，通常數年的持續治療。

蘇雅婷提醒父母，醫師常需要觸診第二性徵，為了尊重小孩的想法及身體，請父母務必在看診前耐心溝通、解釋可能要做的檢查及理由；對於兒童成長有疑慮的父母，應準備過去身高紀錄，至兒童內分泌科門診與醫師討論是否照骨齡進行下一步評估。