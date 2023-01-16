刑事測謊專家林故廷（左）接任雲林縣警察局長，回鄉服務人親土親。（張朝欣攝）

雲林縣警察局卸、新任局長交接典禮16日由雲林縣長張麗善主持，新任局長林故廷原為警政署刑事警察局主任祕書，出身雲林縣四湖鄉回到故鄉服務，人親土親讓人備感親切，曾一手建立台灣警界測謊系統，堪稱警界測謊首席；卸任局長李謀旺則調任台北市警察局副局長，2人在眾人祝福下走馬上任。

張麗善表示，期盼新任林局長能在既有堅實的基礎上，繼續領導全體警察同仁全力投身雲林縣治安維護工作，讓「雲林上場，加速前進」，用「以人為本、以民為尊」的態度，共同為鄉親創造更便捷友善生活。

林故廷指出，將在李謀旺局長所建立的基礎上，在治安、交通等各方面持續為民服務，另外雲林老年人口眾多，縣府今年度會推出一系列老人福利政策，警局將擴大對轄區弱勢長者的關懷作為，全面配合縣府讓老人家在地樂活。

林故廷警察大學刑事警察學系56期畢業，在國內鑑識權威翁景惠帶領下進入刑事鑑識領域，並於美國攻讀測謊科學建立台灣警界測謊系統，曾參與南迴鐵路搞軌案、八里媽媽嘴雙屍命案、白曉燕命案等多起重大刑案，後從鑑識領域轉任新北市警察局汐止、中和、三重分局長等行政職務，站在第1線為民服務。

林故廷曾在國立陽明大學生醫光電研究所深造，以「測謊精準度及其影響因素」論文取得博士學位並獲頒傑出校友，是創校以來首名非醫事背景的傑出校友。擔任新北市警察局鑑識中心主任期間，帶領鑑識中心建立CSI智慧查緝系統，獲行政院頒發「創新經濟與科技發展」榮譽獎。