星星教授安格斯上遍各大綜藝節目，分享星座命理的觀點，廣受觀眾喜愛。近日他卻突然表示即將住院開刀，沒有透露病症，僅知道與心臟相關，他坦言這個春節將會在醫院度過，「開胸腔有點難笑，就用幾隻預錄影片陪你們過年」此文一出，網友紛紛為他加油打氣。

安格斯於昨(15)日表示，他於今早早上七點要開刀，「選在清幽的慈濟醫院單人房，三小時胸腔手術和心臟有關」，並有感表示「規律運動與健康飲食外，大家也要記得定期健檢，避免我常犯的作息不良，年輕時你曾以為的健康，上了年紀都會變脆弱的，若你青春尚在，記得學著養生，別消耗」。

他也回想起11年前也曾開過刀，當時在榮總，有著半歲小侄子當看護陪伴，自己也因為年輕，像鋼鐵人般康復迅速，「這次、人生第五刀，希望自癒能力還在」，文末又說「你們….就幫我集氣吧」，他也分享當時的照片，畫面中他在病床上坐起身，望向推車上的小侄子，相當溫馨。

而安格斯的貼文，也釣出眾多圈內好友留言打氣，可藍說「手術順利！早日康復！」、陶晶瑩問「怎麼了？還好嗎？保重！」、劉傑中回應「一切順利！平常這麼勇健，會沒事的」、曾智希集氣「平安順利！老師快快恢復健康」、高山峰也表示「安格斯老師，祝你早日痊癒，恢復健康，一切平安」。