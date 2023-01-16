民進黨主席昨補選落幕，由副總統賴清德當選，準立委、台北市議員王鴻薇今天上午受訪表示，她認為賴清德還是處於一個比較和稀泥的狀態，看不出他大開大闔要改革的新氣象。

王鴻薇今天下午即將就職立委，議會國民黨團舉行歡送會，媒體詢問，賴當選後民進黨會改變？王鴻薇直言，「目前我看不出來耶！」因為大家可以看到，整個的跟黨員報告的狀況，對於民進黨裡面，應該改革、反省，「我覺得賴清德還是處於一個比較和稀泥的狀態」到目前為主，看不出他大開大闔要改革的新氣象。