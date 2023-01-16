封關倒數美股續揚，台股盤中指數站上14900點！虎年封關前最後兩個交易日，受惠上週五美股指數持續強攻，吸引願意抱股過年的買盤開始挑股進場，讓週線連二紅的台股今天無畏封關在即，由台積電(2330)領軍繼續向「錢」衝，就連上週四法說會釋出智慧型手機及鏡頭產業市況不佳利空的大立光(3008)今天也擺脫上週五重挫頹勢，盤中股價開紅走高，守穩2000元關卡，手機供應鏈個股聯發科(2454)、穩懋(3105)、玉晶光(3406)等同步止跌反彈，頗有利空出盡的味道。

生醫股也表現不俗，美時(1795)、喬山(1736)、葡萄王(1707)、泰福-KY(6541)、佳醫(4104)等盤中股價走高，中小型股則有東哥遊艇(8478)及倚強科(3219)漲停，在買盤持續力挺下，台股指數開高走高，大漲逾百點，站上14900點；截至11點35分為止，加權股價指數約14919.19點，上漲95.06點，成交量約為998.74億元；OTC指數為187.59點，上漲1.37點，成交量為289.13億元。

今天盤中上市各類股以生醫類股表現最佳，上漲2.12%，其次是化生醫類股及油電氣類股，分別上漲1.41%及1.31%，表現較差者為玻璃類股、航運類股及類股，其中玻璃類股下跌1.25%，航運類股下跌0.92%，紡織類股下跌0.68%；上櫃部分，表現最佳為生醫類股、上漲1.5%，表現最差為觀光類股、下跌1.04%。

就技術面來看，上週雙王法說會，股價呈現兩樣情，雖然有台積電領軍衝關，但大立光重挫收低，致使上週五台股指數未能站穩14900點，加權股價指數以14824.13點作收，累計一週上漲450.79點，漲幅約3.14%，週K連二紅，成交量也放大，日均量為1797.8億元，不過以中小型股為主的櫃買市場因逢農曆年長假賣壓，相較加權指數較為弱勢，OTC收盤指數為186.22點，累計一週僅上漲0.48點，漲幅約0.2%，週K帶上影線幾乎收平，日均量529.89億元。今天台股在上週五美股續強帶動下，指數開高走高，站上14900點；過去台股始終在季線附近徘徊，成交量尤其低迷，明顯表現出一般投資人對於長假風險的警惕與美股疲弱的憂慮，然而在低量環境下台股始終守住14000點整數關卡，利空不跌、穩中透堅，上週受到美股激勵後，週一即跳空長紅躍過月線，意謂多方終於取得優勢，至於日成交量在2000億元以下、日K連三黑都應可視為市場對於長假仍有戒心，空方逢高賣出，但指數持續向上推進，顯示農曆年後走勢不看淡，預估本週指數區間14700點～15000點。

元富投顧總經理鄭文賢表示，台股目前呈現「上有鍋蓋，下有鐵板」狀態，指數區間約在14500-15500位置，高檔區15000點以上遇到頸線反壓，14500點附近是短線跳空位置，兩者均是實質壓力和支撐角色，未來最重要指標股落在台積電和大立光，前者代表多方指標，後者代表空方指標，目前多方稍占上風。

由於全球通膨狀況漸改善，國際股市震盪，NASDAQ和費城半導體指數呈現區間格局，未來走勢成多空指標，目前短線偏強。現階段布局，優先選擇法人鎖碼股或旺季產業股，操作觀念「型態突破買進或低檔築底買進」方式，電子股包括國巨、家登、聯詠和台積電最具指標。

非電子部分，鋼鐵和觀光股可觀察，包括中鴻、亞洲藏壽司和晶華是觀察重點，操作不躁進，逢低買進原則。台股中期幾個重要變數，其一、美元指數和新台幣強弱，將影響資金移動方向，短線有利多方；其二、美國聯準會FED何時停止升息和降息？目前推估2023年底前都不會降息，密切觀察；其三、台股和美股進入密集財報階段，觀察重量級公司財報和未來展望，包括蘋果、英特爾和IBM。