【旅遊經 編輯部報導】集集是一座結合人文與歷史的古意小鎮，有著為經濟開發而建造的鐵路支線，也保留了過去由檜木打造的火車站，是個老少咸宜的觀光景點，其中以集集綠色隧道最受遊客喜愛！集集在新春之際，結合了「石虎保育、水資源宣導」策展，並舉行「2023集集燈會暨水資源宣導活動-兔飛猛進集好運」，於昨(15)日晚間在集集鎮火車站前廣場舉行啟燈儀式，燈會結合兔年主題，在集集鎮既有空間、地景、地貌進行戶外展示規劃，從集集火車站沿著民權路往水里方向，沿途設置大地春回燈區、萬象更新登區、生生不息燈區以及好鎮共榮燈區等四大主題燈區。

南投縣府觀光處長陳志賢表示，集集是經典小鎮，集集燈會今年邁入第25年，白天除了可以騎車感受綠色隧道的自然風光，也能到本草自然生技園區、集元果觀光工廠等地體驗不一樣的DIY活動，晚上則可以在火車站周圍賞花燈，體驗傳統小鎮的悠閒自在。

集集鎮長吳大村表示，今年燈會展示燈區以多元化呈現，設置具有文化創意元素的藝術燈飾及光環境，藉由光影藝術、互動燈區，建立石虎保育及珍惜水資源的觀念，步行賞燈，除了可以欣賞各種美麗的燈飾造景，還能感受集集好居怡人的各種樣貌，歡迎大家到活動期間，到集集體驗好居好玩的在地風光。

（圖片：南投縣政府提供）

（圖片：南投縣政府提供）

（圖片：南投縣政府提供）

（圖片：南投縣政府提供）

由於燈會橫跨春節連假，民眾至南投走春賞花之際，也可前往集集燈會，有光環境與各種不同主題的燈區，展現不同姿態，民眾到南投旅遊，還可以採購在地農特產、品嘗在地美食。