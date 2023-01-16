據大陸國家統計局官網消息，大陸國家統計局城市司首席統計師繩國慶解讀2022年12月份商品住宅銷售價格變動情況統計數據，2022年12月份，70個大中城市中商品住宅銷售價格下降城市個數有所增加，各線城市商品住宅銷售價格比上個月持平或下降，一線城市比2021年同期上漲、二、三線城市比2021年同期下降。

一、一線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格比上個月一平一降，二、三線城市比上個月下降：

12月份，大陸70個大中城市中，新建商品住宅銷售價格比11月下降城市有55個，比11月增加4個；二手住宅銷售價格比11月下降城市有63個，比11月增加1個。

12月份，一線城市新建商品住宅銷售價格比11月由11月下降0.2％轉為持平；二手住宅銷售價格比11月下降0.5％，降幅比11月擴大0.1個百分點。二線城市新建商品住宅銷售價格比11月下降0.3％，降幅比11月擴大0.1個百分點；二手住宅銷售價格比11月下降0.4％，降幅與11月相同。三線城市新建商品住宅銷售價格比11月下降0.3％，降幅與11月相同；二手住宅銷售價格比11月下降0.4％，降幅比11月收窄0.1個百分點。

二、一線城市商品住宅銷售價格同比上漲，二三線城市同比下降：

12月份，70個大中城市中，新建商品住宅銷售價格同比下降城市有53個，比上月增加2個；二手住宅銷售價格同比下降城市有64個，個數與上月相同。

12月份，一線城市新建商品住宅銷售價格同比上漲2.5％，漲幅與上月相同；二手住宅銷售價格同比上漲0.6％，漲幅比上月回落0.6個百分點。二線城市新建商品住宅銷售價格同比下降1.1％，降幅比上月收窄0.1個百分點；二手住宅銷售價格同比下降3.2％，降幅與上月相同。三線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格同比分別下降3.9％和4.8％，降幅均與上月相同。

70個大中城市房地產價格統計，二、三線城市劃分：

一線城市指北京、上海、廣州、深圳等4個城市；

二線城市指天津、石家莊、太原、呼和浩特、瀋陽、大連、長春、哈爾濱、南京、杭州、寧波、合肥、福州、廈門、南昌、濟南、青島、鄭州、武漢、長沙、南寧、海口、重慶、成都、貴陽、昆明、西安、蘭州、西寧、銀川、烏魯木齊等31個城市；

三線城市指唐山、秦皇島、包頭、丹東、錦州、吉林、牡丹江、無錫、徐州、揚州、溫州、金華、蚌埠、安慶、泉州、九江、贛州、煙台、濟寧、洛陽、平頂山、宜昌、襄陽、岳陽、常德、韶關、湛江、惠州、桂林、北海、三亞、瀘州、南充、遵義、大理等35個城市。