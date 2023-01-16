英國一名60多歲獨居婦人去（2022）年曾抱怨公寓嚴重漏水、宛如「洪水」灌進家中，維修人員直到半年後才來修繕，不料進屋時發現婦人已經「泡在水中」，明顯死亡數月。鄰居形容婦人家中的淹水情況宛如「熱帶雨林」，到處都是水，而且像「激流」般快速流動。

英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，英國60多歲獨居婦人麥克蘿森（Caroline McCrossan）居住在東倫敦的社會住宅，去年3月她開始向政府抱怨家中上方一支水管嚴重漏水，宛如「洪水」灌進家中。

家中淹水情況甚至嚴重到影響樓下鄰居弗里彭（Jeffrey Frimpong），弗里彭說，他曾到麥克蘿森家中查看，發現她家宛如「熱帶雨林」，到處都是水，廚房也有很多水，甚至「像激流般那樣快速流動」。

他說麥克蘿森曾向政府抱怨過，但一直沒人來修理，「民眾必須被迫這樣活著，真的很噁心。」

他說自己也多次向政府轟炸、投訴，但依舊沒人來處理，最後漏水情況嚴重到淹進他家的煤氣表、電力系統，浴室的燈泡因此爆炸。

英國政府6日終於派員來修理，一開始維修人員還無法打開麥克蘿森家的門，因為她家大門已經被成堆的信件擋住，弗里彭說維修人員進去後發現麥克蘿森倒在浴室地板上，「被水包圍著」，她的頭就癱在門旁邊，顯然已經死亡，「我看到後馬上走開，太可怕了。」

他說從去年夏天開始就沒看到麥克蘿森了，以為她去親友家，警方調查發現麥克蘿森家中完全沒有食物，「我不敢想像她是怎麼度過最後的日子的」，弗里彭說政府應該要定期派員探訪，好鄰居突然陳屍家中讓他及家人「身心受創」，「我們想要答案。」