廖訓誠接掌新北市警局，侯友宜期勉他展現更高層次。（呂健豪攝）

新北市警察局今（16）日辦理新任局長交接布達典禮，新任局長由刑事背景出身的廖訓誠接任屆齡退休的黃宗仁，新北市長侯友宜親自到場主持。對於新任局長，侯友宜期許他除了犯罪偵查之外，更要重視犯罪預防，他也讚許黃宗仁任內的表現，直言廖訓誠「壓力會很大」，另外侯也強調「警察局的人事不准關說！」

侯友宜致詞表示，要代表新北市400萬市民感謝退休卸任的黃宗仁，這2年來帶領新北市8千警察大軍全力以赴維護新北治安，不管是緝毒護台、打擊詐騙、破獲台版柬埔寨詐騙案，讓新北市治安穩定下來，更重要的是他提升了警察同仁的士氣，也跟新北市府各局處同心齊力，讓市府跟警察緊密結合，發揮更大的功效。

對於接任的廖訓誠，侯友宜也給予明確的期許，希望刑事背景出身也曾在新北擔任刑大大隊長的他，不要忘了犯罪偵查，更要重視犯罪預防，結合市政府所有相關單位，齊心齊力讓犯罪率能夠下降，在案件發生時，第一時間展現「正義勇敢急先鋒」的態度，用科技、法治，迅速逮捕嫌犯，並要凝聚警察同仁的向心力並肩作戰，守護新北市民的安全。

除了對於治安面的期許外，侯友宜也公開強調，「警察局的人事不準關說！」侯友宜說，警察局有內部規定，一切按照規定，市長絕不會干涉任何警察人事，只要求警察把治安做好，大家凝聚力量，把事情做好，不要找關係，要好好靠自己的表現去贏得自己的價值、贏得別人的尊重，他也會絕對尊重警察局長的權限去做後續相關人事的調整。

最後侯友宜勉勵廖訓誠全力以赴，自己會跟大家站在一起，治安絕對不可以鬆懈，期待廖上任以後，展現新的作為、更高的層次，讓新北治安更穩定、犯罪率更下降，8千警察也千萬要記得「紀律、團隊、榮譽」是新北警方不變的定律，「正義、勇敢」也是打擊犯罪的態度。