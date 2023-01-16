14日由南京市與新北三重先嗇宮共同進行同賀新春「雲賞燈」活動，現場冠蓋雲集，邀請到前總統馬英九、國民黨主席朱立倫、立委江啟臣共同出席，新北市府則由副市長朱惕之代表。雲點燈活動在先嗇宮聲樂團的悠揚樂聲的演唱中拉開了序幕。先嗇宮董事長李乾龍表示，希望透過祈福燈會，祈求兩岸能夠和平發展，這也是宗教最終的目標，相信神農大帝在天的神靈會保佑兩岸共存、共榮，並祝福大家在新的一年鴻兔大展，闔家平安。

南京與新北城市間交流合作起步早，基礎扎實，成果豐碩，早在2008年，兩市首開先河，簽署了交流合作備忘錄，隨著兩市在文化、藝術、農業、基層社區等領域的頻繁互動，兩市關係日趨緊密。

由秦淮燈彩國家級非遺傳承人陳柏華老師設計製作的大展鴻圖、嫦娥奔月、愛心長廊、百兔鬧春、九天攬月等5組大型彩燈吸引民眾駐足拍照留念。（圖／林洛安攝）

2010年，南京秦淮燈彩就開始赴臺灣縣市參加元宵燈展，吸引了大批臺灣民眾現場觀燈。2018年，南京秦淮燈彩專程赴新北參加元宵燈會，至今已是第五年，近幾年雖受疫情影響，但南京仍克服困難，堅持運送秦淮燈彩赴新北展出，每年在新北燈展現場觀燈民眾達150萬人次。

2023年1月，由秦淮燈彩國家級非遺傳承人陳柏華老師設計製作的大展鴻圖、嫦娥奔月、愛心長廊、百兔鬧春、九天攬月等5組大型彩燈如期到達新北市，再次參加新北元宵燈展，這五組彩燈運用傳統手法，增加了聲光電元素，通過流光溢彩的展現，表達了對傳統佳節的濃濃祝福，在觀賞燈彩時，也能感受到中華傳統文化的獨特魅力。1月14日，南京夫子廟也將同步舉辦「兩岸同心 前兔似錦」-南京新北同賀新春雲點燈活動，共同賞燈，共祝新年美好願望。