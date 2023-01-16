無盡風暴持續侵襲美國加州，至今造成19個家庭失去至親，太平洋海岸變得殘破不堪。一位沙畫藝術家趁著下個風暴來襲前在沙灘上刻畫出數百次「堅持」，為當地居民傳遞無窮希望。

北加州太平洋岸的聖克魯斯郡（Santa Cruz）在連續數場狂風暴雨摧殘後，街道上洪水氾濫，美國總統拜登（Joe Biden）近日批准緊急狀態聲明，支援這地區的救災工作。

元旦過後的第一週，聖克魯斯郡的卡皮托拉鎮（Capitola）有座碼頭上的木橋遭疾風破壞斷裂成兩半，當地海灘放眼望去滿是斷木。

趕在另一個風暴來襲之前，沿岸居民走向熟悉的岸邊，帶著憂傷心情尋找片刻寧靜，此時卻望見一個人拿著大耙子來來回回在沙灘上作畫，幾個小時後，一面巨幅幾何造型沙畫點亮整個海灘，畫中重複刻滿了一個英文字：「堅持（Persevere）」。

這幅充滿禪意和希望沙畫的創作者是當地公共藝術家丹尼凡（Brighton Denevan）。30歲的丹尼凡接受中央社記者訪問有感而發地說，這是他這輩子「見過最具破壞力的風暴」，於是想要藉由畫作鼓勵大眾。

把沙灘當成畫布，丹尼凡拿起耙子重複著勾勒出堅持字樣，有時創作到一半大浪沖上岸將他的心血瞬間化為烏有，他就再花時間慢慢補上，花了好幾個小時才完成整幅圖案，當他放下耙子那刻，岸邊觀看的居民大力鼓掌喝采。

「這是個需要耐心的工程」丹尼凡告訴中央社，因為他身處的創作空間一邊是驚滔駭浪、一邊是嘈雜耳語，為了維持專注他戴上耳機，他說大家都以為他在聽古典音樂，其實他聽的是電音舞曲。

只是沙畫隨著潮來潮往稍縱即逝，丹尼凡因此習慣用空拍機記錄下創作點滴，也會將作品分享到社群，近日連續幾個風暴重創北加州，許多民眾看到「堅持」的照片和影像後，留言感謝丹尼凡帶給他們莫大的信心和勇氣。

在「堅持」之後，狂風暴雨沒有停歇，丹尼凡持續利用喘息的空檔在聖克魯斯沿岸海灘揮灑下「復甦（Revival）」、「永恆（Eternal）」和「堅強（Strong）」，替飽受天災之苦的加州地區傳遞溫暖訊息。

丹尼凡對大自然和創作的熱愛承襲自父親；他的父親也是沙畫藝術家，從小丹尼凡就像個小跟班似的陪伴父親在沙灘上作畫，每天一待就是好幾個小時，至今父子倆還是會一起到各國旅遊尋覓適合的景點作畫。

記者告訴丹尼凡台灣是個海島，四面都有海灘，丹尼凡研究了一下地圖和環境，表示很想去台灣創作，他說「東北角的福隆沙灘」和「宜蘭縣頭城的烏石港」看起來是適合的地點，希望有一天也能造訪留下美麗的話語。