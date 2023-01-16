為保障民眾使用「電動車充電設備」之產品安全及計費準確性，確保交易公平，協助達成淨零排放目標，經濟部日前公告實施「電動車充電設備」產品自願性產品驗證（VPC），2023年1月1日實施電能計量檢定要求，未經檢定合格之「電動車充電設備」不得供交易使用，以確保消費者權益。

「電動車充電設備」計量檢定標準為「電動車輛供電設備檢定檢查技術規範」，重要檢定項目包含準確度試驗、重複性試驗及時間準確度等，凡共用同一封印之多槍電動車輛供電設備，經修理、調整或改造者，應全數申請重新檢定，檢定合格後，各槍應加貼檢定合格單，以資識別。

經濟部呼籲，為使廠商落實商品之安全性與標示正確性，維護消費者權益，提醒消費者選購安裝「電動車充電設備」商品時，應購買有貼附「自願性檢驗標識」商品，充電設備之安裝應由專業技師依法規規定施作，並向台電公司申請竣工送電審查，以確保用電安全。

標檢局提醒，使用時應確實依照「使用說明書」使用方法、警語、聲明及注意事項正確使用「電動車充電設備」，充電前應先確保充電介面與電動車所使用介面相容，避免誤插或硬插造成「電動車充電設備」不正常供電或運作。充電中應嚴禁拔取或觸碰充電槍及纜線，避免使用轉接頭，避免乘坐在車內。充電後應先確保充電已確實完成，並關閉「電動車充電設備」，再行拔除充電槍頭。

檢定合格印證貼附於計量模組之外殼開啟處，以防篡改設備相關功能，並加貼檢定合格單於電動車輛供應設備正面明顯處，消費者選購時或使用「電動車充電設備」時，建議確認該印證貼是否完好未毀損，確保交易公正性。