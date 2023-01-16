大陸疫情持續，據大陸官媒所屬的《中國新聞周刊》報導指出，東北地區缺藥情況嚴重。在吉林省內一家三甲醫院，直到1月初仍很難開出輝瑞新冠口服藥Paxlovid。為救治病人，甚至有醫生從寮國自購仿製藥來解燃眉之急，直到最近一周的缺藥情況才有所緩解。

據吉林省一家三甲醫院急診科主任日前受訪時表示，從上個月初，吉林的新冠感染人數就開始激增。重症高峰約在去年12月16至17日開始顯現，當地最大的問題是缺藥，早期醫院連退燒藥都開不出來，現在也只有很少的Paxlovid供應，阿茲夫定也不充足。

該醫生也表示，未來幾週最擔心的是農村感染潮，尤其春運很多農民工返鄉後，可能引發第二波衝擊。由於東北三省基層醫療條件相對落後，縣級醫院欠缺「防重症」的治療措施，一些醫生連呼吸機也不會用，可能會延誤治療。這些患者可能發展成重症，最終向上級醫院轉診、流向城市，再次給醫療系統帶來壓力。

此外，該醫生指出，東北地區由於氣候在冬季特別寒冷，很多東北人都患有肺氣腫（一種慢性阻塞性肺疾病，COPD），且病情往往會在冬季加重。由於這些患者原本的肺功能就不太好，再合併新冠感染後很快發展成重症，這種現象在東北很常見。