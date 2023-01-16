據澎湃新聞報導，人民幣對美元匯率強勢升值至半年新高。今天（1月16日）人民幣對美元即期匯率開盤即升破6.70關口，為半年來首次升破這一關口。同時，更多反映國際投資者預期的離岸人民幣對美元匯率也強勢升破6.7關口，為去年7月以來首次。

進入2023年，人民幣對美元即期匯率已經累計升值超過3.6％，離岸人民幣對美元匯率也累計升值超過3％。

中國人民銀行副行長宣昌能13日在大陸國新辦發佈會上談及人民幣升值時表示，2022年11月中旬以來，隨著大陸國內穩經濟政策措施的落地見效，優化疫情防控措施和金融支持房地產政策的相繼推出，加之市場預期美國聯準會將放緩加息步伐，美元指數高位回落，人民幣對美元匯率逐漸轉向升值態勢。

對於市場關注的人民幣走勢，宣昌能表示，當前和今後人民幣匯率走勢會受到國內外經濟金融形勢、國際收支、市場風險偏好等多重因素影響，短期測不準是必然的。總的看，保持基本穩定有堅實的基礎。

宣昌能表示，近期，中國大陸經濟總體延續恢復的發展態勢，疫情防控動態優化，在全球高通膨背景下中方保持了物價的基本穩定，考慮到主要經濟體經濟景氣指數下降，中方貿易順差增速可能有所回落。在多種力量綜合作用下，中國大陸人民幣匯率將總體保持平穩運行。