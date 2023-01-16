副總統賴清德當選民進黨主席，台南市議會國民黨團書記長蔡育輝16日批評「不要自欺欺人」，台南市的投票率比全國還低，為何如此？因為老百姓在乎的是如何解決貪汙、黑金及治安問題。至於處分正副議長選舉涉嫌賄選案的黨籍議員被羈押就停權3年，這樣到了第4年就又可以選議員、議長，百姓會認同嗎？

蔡育輝表示，首先恭喜賴副總統當選民進黨主席，也將是未來的總統候選人。可是在故鄉台南，他要提醒賴副總統不要睡著、不要自欺欺人，全國投票率17.5％，台南市投票率只有15.5％，為何如此？他覺得百姓最在乎的是貪汙、黑金與治安等問題。

蔡育輝說，前民進黨中執委郭再欽從非法掩埋爐碴不法獲利21.6億元，還介入光電、市府工程，後面不知道的還有很多；南市區漁會理事長林士傑犯槍砲彈藥刀械管制條例、妨害投票，還在西港慶安宮叫方一峰「上車」，他也是前民進黨台南市黨部執行委員。

蔡育輝強調，為何投票率這麼低？除了人頭黨員之外，百姓最在乎的是貪汙、黑金與治安等問題，你不去解決，一直說是在野黨的攻擊，是不是事實？從檢察官聲押獲准郭再欽、林士傑、楊志強，就可以看出此次事情的嚴重性。

蔡育輝還認為，台南市的百姓憑良心講治安問題怕得要死，88槍沒破案，陳凱凌貪汙問題愈來愈嚴重，黑金問題也愈來愈嚴重，當黨主席要解決問題，但要處分賄選的黨籍議員，不要用被羈押就停權3年，這樣到了第4年就又可以選議員、議長，百姓會認同嗎？