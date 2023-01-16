民進黨桃園市前議員王浩宇日前在臉書上提到，台北市議員王世堅的父親是知名電玩、電影《返校》的故事原型，稱他出賣同學後飛黃騰達，引起各界討論。民進黨立委高嘉瑜昨（15）日反嗆，在別人的傷口上撒鹽非常不道德，但今被問是否與王世堅站在同一陣線，卻秀出自己的鞋子後快閃。

針對王浩宇的說法，高嘉瑜昨日表示，白色恐怖的威權年代，沒有人是自由的，在當時的狀況下，所有被壓迫者都是受害者，「在人家的傷口上撒鹽，或是拿這件事情來作為攻擊或是仇恨的對象，我覺得這是非常的不道德」；事後王世堅現身回應，也感謝高在自顧不暇的時刻，仍充滿正義感，願意聲援力挺他。

不過高嘉瑜今日上午參加民進黨團會議，離開時媒體上前詢問，王世堅對於她昨日的聲援很感動，結果高僅回「今天好冷，謝謝喔」，隨後就快步上車準備離去，媒體見狀再追問是否會與王站在同一陣線，高則拿起自己脫落的鞋底說「你看」，接著就關上車門離開。

高嘉瑜今在臉書上貼出鞋子底部脫落的照片，透露一出門右腳鞋子就開口笑，沒走幾步路左腳鞋底也脫落，直呼「才穿沒幾次，兩隻鞋底幾乎同時脫落！」