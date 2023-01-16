〈看毋着个肚臍絆〉MV劇照。（新視紀整合行銷提供）

〈看毋着个肚臍絆〉MV劇照。（新視紀整合行銷提供）

「第一屆全球客家流行音樂大賽」明（17日）發行數位合輯，收錄創作組前3名歌曲，叁獎作品〈看毋着个肚臍絆〉日前拍攝MV，找來第44屆金鐘獎戲劇節目女主角入圍傅小芸扮演主唱葉鈺渟少女時期，傅小芸很佩服主角對於音樂的堅持與毅力，葉鈺渟鼓勵大家勇敢做自己，莫要成為別人的「期待／臍帶」。

葉鈺渟得獎後，創作、演出、帶小孩、種植物依舊是她的日常，雖不是第一次拍MV，但在寒流低溫下拍攝，卻是葉鈺渟第一次拍到最冷的MV，尤其是凌晨5點的士林山上，讓葉鈺渟直呼：「真的非常冷！」還在身上貼2個暖暖包。她特別感謝傅小芸，讓她感受到到專業演員就是不一樣，而且精準地把她想傳達的訊息透過專業演技呈現出來。

傅小芸曾以戲劇處女作《你是我的唯一》首次演戲就入圍第44屆金鐘獎戲劇節目女主角提名，對於參與本次MV拍攝感到非常舒服，尤其相較拍戲時間的壓迫，這次讓她有時間感受情緒並釋放出來，而且在劇組也像交朋友，談到葉鈺渟大學時期幾乎天天找師傅報到練吉他，讓她佩服不已，表示：「佩服她為喜歡的事情一直堅持，然後把這件事做得很好！」

傅小芸也分享，自己與葉鈺渟都是屬於聽話不會讓父母失望的小孩，直到出社會後，才發現要多一點自己的個性，更勇敢地為自己做決定，就像歌曲想傳達不要成為別人眼中的期待，而是要成為自己，歌曲甚至玩起文字雙關「期待／臍帶」，對此巧思，小芸直呼「真的太酷了」。