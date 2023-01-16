隨著大陸月初取消國際客運航班相關調控措施，上海機場國際客運航班也逐步復甦。上海機場集團16日宣布，本月底浦東機場預計將通航30個國家41個國際航點，日均國際客運進出港航班約30班，較去年12月份增加20％。

上海機場集團也指出，由於正值春運期間，在浦東機場運營的港澳台地區客運航班數量明顯增加，日均客運進出港航班30班，較去年12月增加76％。根據預測，2、3月份，浦東機場的國際及地區客運航班還有望在1月份的基礎上繼續增加23.3％。

土耳其航空TK026航班13日從伊斯坦堡飛抵浦東機場，這是8日國際客運航班相關調控措施取消後，浦東機場恢復的首條因疫情暫停的外航國際客運航線。

上海機場集團說，隨著國際及地區航線市場的逐步復甦，上海機場會同聯檢單位、航空公司等持續保障國際及地區航班恢復的工作。目前，以上海機場為主基地運營的東方航空、吉祥航空、春秋航空等也正科學安排航班計劃，有序推進熱門境外航線恢復，包括繼續執飛春運期間熱門的港澳台航線，陸續恢復和加密往返東南亞、歐洲和大洋洲的熱門航線等。