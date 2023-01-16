台中市政府警察局長蔡蒼柏16日屆齡退休，將由保安警察第三總隊總隊長李文章接任；台中市長盧秀燕16日主持新任局長交接典禮時，除感謝蔡蒼柏退休前1年多時間，打擊犯罪，績效卓著，期盼新任局長李文章未來接任，讓台中治安越來越好。

「有你真好！」台中市長盧秀燕指出，局長蔡蒼柏讓台中市在中央的整體治安評比名列前矛，不只治安，道安工作也有好的表現，對於他的退休非常不捨，祝福他海闊天空，創造更美好的人生。

「警察局有信心做好治安道安工作！」新任局長李文章指出，快過年了，警察局強力要求治安平穩、交通順暢，讓民眾安心，到任後針對警政署規定相關重點工作計畫及市長盧秀燕的指示會立即處理、加強，讓民眾過好年。

卸任的局長蔡蒼柏說，退休後會回歸家庭。盧秀燕回應，蔡局長將警察生涯最後一年半奉獻台中，表現及領導能力大家有目共睹，受到非常好的評價，治安道安都有好成績，更令人高興的是，蔡局長的孩子結婚已有一段時間，他望孫已久，在台中服務期間喜得金孫，是最好的回報，希望他有美好、自在的退休生活、子孫綿延。

新任台中市政府警察局長李文章，中央警察大學刑事警察學系51期、刑事警察學研究所碩士、犯罪防治研究所博士畢業，曾任刑事警察局偵查第三大隊大隊長、臺北市政府警察局刑事警察大隊大隊長、刑事警察局主任秘書、基隆港務警察總隊總隊長、警政署公共關係室主任、屏東縣政府警察局局長、刑事警察局副局長、保安警察第三總隊總隊長等重要職務。