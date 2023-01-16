資誠教育基金會與台北大學14日共同舉辦「2023資誠國際租稅盃個案分析競賽」決賽，本活動由中華產業國際租稅學會、臺北大學財政學系系友會及臺北大學租稅研究社協辦，今年已邁入第九屆，本次決賽隊伍包含六隊台灣隊伍及四隊大陸隊伍同台較勁與交流。

培育國際租稅人才、促進兩岸租稅教育交流2023資誠國際租稅盃個案分析競賽過程包括三個小時的「案例分析討論與答題簡報準備」，另進行10鐘的簡報及接受8分鐘的評審團詢問。在激烈競爭下，臺灣參賽隊伍由臺灣大學、政治大學、臺北大學、輔仁大學與中正大學六隊進入決賽。至於大陸隊伍，經過初賽洗禮後，最終進入決賽的四隊包含華中科技大學、上海財經大學、湖南大學以及中南財經政法大學。

今年評審團來自產官學各界的國際租稅專家，包括臺北國稅局局長宋秀玲、財政部賦稅署所得稅組組長林燕瑜、中國文化大學會計系教授徐偉初、政治大學財政系教授何怡澄、緯創資通股份有限公司全球稅務服務與遵循管理處處長謝筱嵐、資誠聯合會計師事務所稅務法律服務會計師劉欣萍與全球稅務服務會計師曾博昇。

資誠聯合會計師事務所所長暨聯盟事業執行長周建宏表示，未來的工作型態預計會產生很大的轉變，勞力密集的工作在十年內將被數位科技所取代。面對這樣的變化，無論是在學的學生，還是已經在工作崗位上多年的財稅專業從業人員，都需要學習數位科技，在最新最夯的議題上加以應用，讓科技幫助大家把「人」的價值展現出來，以適應未來工作趨勢。