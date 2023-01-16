大陸70個城市房價連續第8個月較2022年下跌。路透根據大陸統計局公布數據測算，2022年12月，70個大中城市新建商品住宅價格指數年減1.5％，為連續第8個月下跌，月減0.2％，與11月相同。

經測算，12月70個大中城市中，新建住宅價格指數月增者有15個，11月為16個，持平零個，11月有3個，下跌55個，11月有51個。

數據顯示，一線城市新房價格年增2.5％，漲幅與11月相同，二手房價格年增0.6％，漲幅比11月回落0.6個百分點。二線城市新房價格年減1.1％，降幅比11月收窄0.1個百分點，二手房價格年減3.2％，降幅與11月相同。三線城市新房和二手房價格按年分別下降3.9％和4.8％，降幅均與11月相同。

國統局城市司首席統計師繩國慶表示，12月份，70個大中城市中商品住宅銷售價格下降城市個數有所增加，各線城市商品住宅銷售價格較11月持平或下降，一線城市年增、二三線城市年減。