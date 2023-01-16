朝世界一流EMBA邁進的東海大學，射出第二支箭，一口氣聘請10位知名的講座師資，其中，最受矚目的是，包括台積電副總經理何麗梅、友達集團董事長彭双浪、佳世達集團董事長陳其宏，及大聯大集團董事長黃偉祥等人，擁有實戰經驗豐沛，將以講座教授身分，並精湛的實務課程，面對EMBA課堂上的高階經理人。

這是東海繼強打Buffet式模組課程與旗艦級精準教學，受到新加坡國立大學EMBA關注後，再添外援戰力。

因東海地理位置位於台中科學園區、精密科技園區與台中工業區三大園區的心臟地帶，東海大學管理學院高階經營管理專班（EMBA），更擁有全台唯一的旗艦級精準教學與Buffet式教學模組的前瞻課程，相當吸睛。

東海校長張國恩指出，該校EMBA提出目標導向式的變革，跨域創新融合模塊、微學分、專案、統整（capstone），開創以學生為中心的創新教學方法，教授打破傳統開課模式，透過Buffet式教學模組，提供最核心菁華的學習內容。

東海管理學院院長李書行補充說，Buffet式的教學模組，是最能靈活因應科技時代的管理技法，EMBA導入史丹佛式的專案學習方法，引進「教練」輔導模式，融入博雅人文特色，推出獨特的精準教學模組化課程。

東海EMBA主任許恩得表示，該EMBA全面匯集一流師資建構最佳創新、創業的管理課程，目的就是要透過產學融合訓練一流人才，可面對詭譎多變的商業市場。

許恩得透露，他與校長張國恩、院長李書行的商議下，決定新學期補強外援師資戰力，並共同操刀邀請企業總裁，打造世界級的講座教授團隊，耀眼的10位講座教授名單，皆屬企業舵手，包括台積電副總經理何麗梅、佳世達集團董事長陳其宏、友達集團董事長彭双浪、大聯大集團董事長黃偉祥、緯創資通集團副董事長兼執行長黃柏漙、台灣產業創生平台董事長董事長黃日燦、巨大集團董事長杜綉珍、大亞集團董事長沈尚弘、勤美集團董事長林廷芳，及車王電集團董事長蔡裕慶等人。

上述10位講座教授，被譽為台灣企業大聯盟級的主力投手，東海為打造最佳EMBA，可說是精銳盡出，全面涵蓋人才培育、企業創新、策略革新等精彩課程，包括「台積電人才培育模式、台積電落實ESG的經驗」、「友達集團的轉型與變革、智慧財產管理實戰經驗、雙軸轉型模型」、「佳世達大艦隊理論與實務運用、企業併購實務」、「巨大集團的成功模式」、「台灣產業創生平台企業併購實務、企業升級與轉型」、「大聯大的企業成長策略」、「勤美集團的企業策略與資源整合」、「大亞集團品牌轉型實務」，及「車王電集團打造電動車生態系之實戰經驗、精實管理與經營策略、科技創新與管理」等主題。

許恩得強調，企業攜學界研發，學界邀企業授業已成為趨勢，東海EMBA規劃前瞻的課程，第一屆講座教授，皆為一時之選，除何麗梅副總經理、彭双浪董事長、杜綉珍董事長等企業舵手親自授業外，還有在全球景氣逆風之際，帶領明基佳世達成長的董事長陳其宏，大刀闊斧決策能力聞名，將親自教授打群架的「大艦隊」聯盟策略思維。

車王電集團董事長蔡裕慶，則不吝嗇地親自指導「打造電動車生態系之實戰經驗」，這些課程將讓東海EMBA高階經理人專班能更聚焦知識、技術、思想的交流與移轉。許恩得認為，相信產學的交流，不僅促進人才的培育，更助力高階經理人在課堂上，尋求問題的解方。