威力彩已經連槓22期，今晚頭獎獎金上看5.1億，大陸《生肖星座運勢命理玄學》運勢專欄指出，生肖鼠、生肖羊、生肖馬近期財運爆棚，不僅事業上因有好表現獲得取豐厚獎金外，今天更是有機會把頭獎抱回家。

▍生肖鼠

生肖鼠近期被財神追著跑，抽獎時容易有好運氣，威力彩更是有望抽中大獎，這段期間不僅吉星庇佑，成功轉運，在事業上也不斷屢創新高，獲得長官賞識，獎金自然拿到手軟。

▍生肖羊

生肖羊喜歡穩扎穩打提升自己，因此基礎打得特別牢固，今天肖羊的人財運爆棚無人能擋，有望中大獎，甚至有機會一夜致富，不但運勢逐步遞增，還有機會橫財臨門，所有事情都往好的方向發展，生活將不愁吃穿。

▍生肖馬

生肖馬在近期有財神撐腰，過得錦衣玉食、富貴榮華，不但事業突飛猛進，財氣更是高漲，在今日更有望把獎金抱回家，加上他們平時有儲蓄的習慣，因此累積了一定的財富，有機會提早財富自由。