宋逸民所屬「藝起發光」協會爭議持續延燒，資深媒體人王瑞玲今（16）日凌晨發出報稅資料質問「為何奉獻了6位數卻只收到4千元的收據」，對此，「藝起發光」也在稍早發出捲款金流收據反擊，指控王瑞玲「蓄意誣蔑」，雙方正式開戰。

「藝起發光」協會在稍早發文反擊王瑞玲的指控，開頭先是提到王瑞玲將111年度的捐款收據聲稱是110年度捐款收據，也提及她在去年12月28日張貼的照片中已顯示「本會早已寄給他的110年度編號178之捐款收據。但現卻以不實言語及錯誤資訊，來混淆媒體報導本協會未正確開立捐獻收據」。

接著，協會強調，開立110年度捐款收據給對方時皆有簡訊來往，提供對帳單明細，並最後也由對方回覆訊息確認奉獻收據金額無誤，但「卻王小姐此舉蓄意誣蔑本會之行為，本會完全無法接受，特此聲明以正視聽」。

最後，協會也表示，4日記者會時已聲明所有協會內財物金流都是經專業會計人事依規定做處理「如果王小姐有覺得任何不公不法，不妨以合法程序來保護自己的權益，而不浪費社會資源造成困擾」接著，嚴正提醒王瑞玲「毀謗及張貼不實言論傷害他人，除有良知道德之責外，更需自負法律責任」對此，王瑞玲也立刻在留言區回應「請公佈國稅局報稅單據」雙方再度隔空交戰。