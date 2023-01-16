台電高雄區處今（16）日舉行處長交接典禮，新任處長張以諾承諾，將減少停電事故，穩定供電、加速復電。（柯宗緯攝）

台電高雄區處原處長李衍新（右）在台電服務近42年，今正式卸任，由原本鳳山區處長張以諾（左）接棒。（柯宗緯攝）

台電副總經理陳銘樹指出，針對全台停電件數，2021年是8999件，2022年降為8140件，每年約減少1成。（柯宗緯攝）

台電統計，去年全台停電件數為8140件，前3名城市分別為台中、新北、高雄。台電高雄區處今（16）日舉行處長交接典禮，新任處長張以諾承諾，將減少停電事故，穩定供電、加速復電，並以同理心關懷、解決用戶用電需求及問題。

台電高雄區處原處長李衍新在台電服務近42年，今正式卸任，由原本鳳山區處長張以諾接棒，今天台電副總經理陳銘樹擔任監交人。陳銘樹說，其實高雄、鳳山停電件數已少了5成，只是過去沒人報，比較少人知道，而現在路燈停電也成新聞，代表民眾相當關心，台電會繼續努力。

陳銘樹進一步指出，針對全台停電件數，2021年是8999件，2022年降為8140件，每年約減少1成，而分析其中，以台中市停電件數最多，其次為新北市，第3則為高雄市，台電近年來已積極更新相關設備、修剪樹木等多管齊下努力改善。

張以諾今新官上任，他表示，將積極減少停電事故，穩定供電方面，包括設備更新按照計畫進行，以及要加速復電，他笑稱「每天都在禱告」，呼籲台電同仁更要以同理心關心用戶需求，而對內也希望同仁注意工作安全，希望達到零工安事故。

李衍新在高雄區處服務2年4個月，他卸任感想直說，每天緊張又刺激，期間與7個副處長接觸，誇讚高雄同仁有凝聚力、執行力，他也特地感謝太座黃如麗成為自己的「保力達B」精神後盾，未來將回故鄉台南過退休生活。