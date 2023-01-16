國民黨台北市議員王鴻薇。（楊亞璇攝）

台北市長蔣萬安上任3周，遭市府人員抱怨，蔣萬安遇事不做決斷，市政會議都要副市長李四川代為裁示，被譏諷為「小孩開大車」。台北市議員王鴻薇指出，重點是能不能把事情做得好，如果批評者到現在還在圍繞著小枝小節，這是雞蛋裡挑骨頭。

王鴻薇今天出席國民黨團舉辦的歡送會，對於蔣萬安遭質疑決策能力不足，她指出，不大了解所謂的決策能力不夠，具體的事實是什麼，還是只是一個隨便的評論，至少到目前為止，尤其由副市長李四川所督導的相關路平，這一點就已經非常能夠回應很多台北市民的共同期待。

王鴻薇說，甚至之前大家講說他取消7點半晨會等等，這不代表蔣萬安決策能力不夠，代表他要提高效率，過去政府有多少是以會養會，不停地開，但是沒有效率也沒有用，不覺得蔣萬安有決策能力不足的狀況，而且他有願意在改革。

由於市府人員批評，蔣萬安連「裁示」都不會，讓李四川代為處理，有如「小孩開大車」。王鴻薇則說，如果要用負面的角度去看，什麼都是負面的，是不是可以分層負責，對於做一個市長來講，他的重點是能不能把事情做得好，如果批評者到現在還在圍繞著小枝小節，這個是雞蛋裡挑骨頭，最重要的還是現在的台北市政府能不能把事情做好。