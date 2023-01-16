童綜合醫院骨科王叔昂醫師筆指處，即為右肩前盂唇微創手術復位後位置。（童綜合醫院提供）

一位48歲的陳姓女患者，因摔倒造成右肩膀疼痛並難入眠，一開始被認為只是單純的右肩脫臼，被「喬」了幾次卻都無法成功。童綜合醫院指出，陳女最後到該院骨科看診，經王叔昂醫師診視後，安排進行電腦斷層掃描檢查，確定患者肩膀非單純脫臼，是右肩前盂唇脫落，經複合式手術室精準定位復位。

王叔昂醫師說，為避免進行傳統開放式手術，破壞關節前唇軟體組織，他建議患者進行盂唇微創復位手術，經由複合式手術室的電腦斷層術中定位系統輔助，精準地植入螺釘將脫落的整片盂唇固定復位，手術成功復原良好，患者住院3天即返家休養。

王叔昂表示，盂唇位在肩胛骨與手臂間的關節處，附著於關節盂周圍的軟骨細胞組織，可以穩定肩關節，並避免關節360度旋轉活動時脫臼。常見造成肩盂唇損傷的原因有運動時反覆的拉扯動作，或者受到外力強大撞擊。個案右肩關節前唇整片軟體組織脫落，故造成不穩定性關節。

王叔昂指出，這種不穩定性關節是無法用徒手復位治療，必須接受傳統開放性復位手術，但傳統開放式手術又會破壞大片軟體組織，所以使用電腦斷層術中定位協助盂唇微創復位手術，不僅傷口小(僅有1公分左右)、血流少，並且手術時間與恢復時間皆縮短，讓患者儘早能恢復到日常生活。

王叔昂說，童醫院複合式手術室配置多軸式血管攝影、軌道式CT及其他多項頂尖醫療設備，再經由電腦斷層術中定位系統輔助進行微創復位手術，透過精準定位讓手術過程不破壞軟體組織，個案也是首位運用複合式手術室進行電腦斷層術中定位系統輔助盂唇微創復位手術的患者，手術成功並預後效果佳。

王叔昂呼籲，導致關節脫臼的原因很多，並且嚴重程度也有所不同，因此當關節處受到傷害並出現疼痛，應尋求專科醫師診療，經由各式檢查後進行適當治療與手術，促使病程縮短並儘早恢復正常生活。

肩膀脫臼喬不定複合式精準定位