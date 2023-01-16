趙詠華將於5月13日在台北華山Legacy舉辦生日演唱會。（寬宏藝術提供）

趙詠華將於5月13日在台北華山Legacy舉辦「我還在唱 你還在聽」生日演唱會，是她繼2014年為羅東聖母醫院義唱後，時隔8年再開個人演唱會，終結歌迷漫長的等待。即使這幾年趙詠華參演音樂電影、音樂劇以及各種組合的演唱會，但歌迷仍總喊聽不夠，她笑說：「其實我也覺得唱不過癮，既然如此，就趁著我們常常相聚的5月，藉生日的名義一起盡情歡唱吧。」

趙詠華10歲就參加台北市基督教兒童合唱團，一路唱卡通歌、民歌西餐廳到成為歌手，至今已超過45年，她說：「45年了，我還在唱，你們還在聽。」對音樂的初衷和熱情始終不變，堅定表示：「若這份喜愛要加上時間，我希望是無極限。」有感於此，加上希望對一路相伴左右的歌迷傳遞感謝之情，希望用最深植人心的歌聲感動每一位歌迷，因此選在生日當月舉辦演唱會，讓這場演出更顯意義非凡。

趙詠自出道以來，大多以中長髮造型為主，上週五主辦單位率先公開演唱會主視覺，她一頭俐落短髮驚艷大家，歌迷紛紛留言「好美好漂亮」，對於再度回歸短髮，她感性說：「這幾年隨著心境愈來愈自在，短髮似乎給我更多不受限的自由。」距離演唱會還有4個月的，談及演唱會的內容以及籌備階段，趙詠華表示，除了固定的歌唱課程之外，舞蹈課也是保持活力的來源，早已開始自我鍛鍊，雖然是小場地，但特別早早預訂了大型演唱會的樂手老師，曲目也會兼顧熱門必唱和冷門驚喜，在音樂上的呈現絕對值回票價．

不僅如此，趙詠華還預告「會有意想不到的神秘嘉賓合唱」，並對一路支持的歌迷表達謝意：「感謝國內外的詠華家族好友們，希望我們在充滿愛的音樂裡，一起慢慢變老。」趙詠華「我還在唱 你還在聽」生日演唱會門票17日啟售，購票洽寬宏售票系統及全台萊爾富、OK便利超商。