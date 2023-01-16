澎恰恰（右）、許效舜。（三立提供）

許效舜（左起）、NONO、澎恰恰。（三立提供）

三立過年特別節目「2023超級華人 風雲大賞」，由澎恰恰、許效舜領軍龍隊，吳宗憲、曾國城領軍虎隊，率領三立兩台的全明星，展開長達4小時PK戰。其中的「穿越時空經典秀」單元，重現澎恰恰、許效舜最經典的「鐵獅玉玲瓏」，並加入NONO一起演出，原訂15分鐘的內容，3人欲罷不能的表演超過40分鐘。

許效舜笑說他們妝一化，讓七月半的鬼都感到害怕，「我與澎哥倆人合作至今默契太強了，一個眼神一個動作就知道接下來是甚麼」，他也提到這次錄制除夕賀年特別節目，節目部只給他們15分鐘演出，但最後他們錄製了40分鐘之久，「鎖不住我們的，而且這次把鼓手NONO找回來，他還帶了一堆道具，演出過程很開心，加上他又會加戲，最後就決定乾脆演40分鐘，給剪接師去煩惱吧。」

彭恰恰表示「鐵獅玉玲瓏」在當年來講是另類創新，雖然是無厘頭表演，但漸漸被大家接受，他認為主要是許效舜講故事的功力太強，除了有腳本但一半是即興演出，每各單元都非常接地氣，這也是受到歡迎的另一主因，所以到現在都還會不斷受邀演出。

許效舜坦言，每次說故事前都要先知道主題，經過討論後再看梗怎樣變化，而大家也會很期待他們將故事改編成甚麼內容，他開玩說：「像格林童話就改成格林老母，當時會轉變甚麼也不知道，觀眾也會期待，聽完也會很放鬆。」澎恰恰與許效舜直言當初沒想過節目壽命會這麼長，最後討論出的結論就是「我們可以療癒大家」。

澎恰恰笑說演出「鐵獅玉玲瓏」不會出狀況，因為出狀況也是表演的一種，像假髮掉、吊鋼絲撞到牆，甚至褲子因為穿很久褲頭都鬆了，有次演一演褲子還掉了，得在舞台上一直拉褲子等。最會改歌曲改歌詞的澎恰恰說，沒想到最受歡迎竟是校園的演出，因位內容和在工地主題都不一樣，年輕人更瘋狂，沒有所謂代溝、斷層出線，梗都接的上，而倆人的妝髮，誇張得讓觀眾難忘，許效舜說其實他們化妝很快，當時他白鼻心造型要靠化妝師，還記得電視台主管不准畫這個妝，結果他就自己來。而今年過年他們除夕都有演出，所以能不能和家裡一起吃飯都還不知道，許效舜期待的說：「和家人玩丟骰子就開心了！」