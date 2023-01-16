演技派的戴立忍在《黑的教育》飾演黑道老大，一出場就霸氣十足。（禾豐九路提供）

曾獲金馬新導演肯定的黃信堯，在《黑的教育》裡飾演警察。（禾豐九路提供）

由柯震東首執導筒的電影《黑的教育》，找來蔡凡熙、朱軒洋、宋柏緯詮釋交換祕密的高中畢業生，展開瘋狂又考驗人性的殘酷之夜。16日宣布定檔3月10日上映，安排此檔期，也是希望之前拍戲遇破相意外的柯震東，休養後能以導演身分回歸宣傳，現恢復進度如何？經紀人表示：「目前已拆線，部分傷口漸漸癒合，仍積極配合醫囑治療中。」。

同時電影發布導演篇花絮，見柯震東開工首日緊張破表，一下搔髮一下扶額，焦慮全寫臉上，他透露拍片期間把正能量都給了劇組，每天回家只想買醉，雖然壓力很大，但電影處女作一口氣獲得4位導演相挺，有九把刀加趙德胤擔綱監製，黃信堯和戴立忍則分別演出警察和黑道老大，讓他直呼「三生有幸」。

柯震東第一次從鏡頭前轉往鏡頭後，用另一視角說故事，位置轉換是一大挑戰，「我沒學過導演，都透過講戲，把自己幻想每個角色的演出狀態告訴大家，等於演了所有角色，很累但也很好玩！」他坦言壓力最大就是跟演員講戲，因為常不自覺演出來，很怕被認為在教演戲。不過蔡凡熙、宋柏緯、朱軒洋對於他的導戲功力讚不絕口，認為他給予演員很大的安全感和信任感。

柯震東笑說以前總覺得導演應該要很兇、發脾氣，後來發現自己不太適合這個路線，加上認為拍片現場一定要開心，工作起來才會融洽，導戲時即便有小彆扭也會選擇自己消化，「我沒有在現場發過脾氣，都發在心裡，因為把所有正能量給了劇組，每天回家都只想把自己灌爛，然後趕快睡著！」形容當導演這段旅程是「痛苦並快樂著」。

不過片場好脾氣的他，也有爭執對象，就是擔任監製、編劇的九把刀，花絮中可見兩人你來我往激烈討論畫面，柯震東坦言九把刀是他唯一會吵架的人，「他很常碎碎念，有他的宇宙觀，我都說你為什麼不自己拍？把劇本給我幹嘛？畢竟每個人美感和說故事的方式不一樣。當然好的想法我會接納，通常他講20個我就用2、3個。」

演技派的戴立忍不僅拿過金馬男配角，也得過金馬最佳導演，這回在片中扛起黑道老大「興哥」一角，狠勁霸氣兼具，柯震東說：「能請到大寶哥（戴立忍）真的三生有幸，我記得第一次講劇本，看他坐在那邊聽、點頭然後回答，有種不寒而慄的感覺，覺得就是他了！」