全球顧問業WTW韋萊韜悅16日表示，閻治中（Tony Yen）新任WTW台灣區總經理，由WTW企業風險與保險經紀總經理職務升遷。前WTW台灣區總經理王伯松（Charles Wang）已於2023年1月1日正式退休。

WTW韋萊韜悅為保險經紀及風險管理領域的專業顧問諮詢，在全球140個國家和市場提供解決方案。WTW亞太區業務負責人暨風險管理與保險經紀負責人Simon Weaver表示，在全球環境與經濟的不確定性下，為全球企業在人才、風險和資產領域提供以數據資料為基礎、洞察分析為主導的解決方案，協助企業在日趨複雜的環境中定錨方向至關重要。

Simon Weaver並表示，閻治中近年持續深耕亞洲高科技產業，優化風險管理及風險移轉方案，深信以他的專業與過去成功經驗，將帶領台灣團隊協助客戶創造更有韌性、更成功的企業營運。

閻治中於2015年加入WTW，擁有超過20年企業風險管理、保險經紀、營運持續管理與損害防阻服務的豐富經驗，期間協助許多台灣企業制定營運持續策略與企業風險管理方針。

他在新的職務上，將領導WTW台灣營運發展與拓展客戶服務版圖，致力推動業務成長。