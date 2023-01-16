美國、日本、韓國、俄羅斯等多地中方大使館接連發布聲明稱，根據中國大陸政府去年12月27日發布的《新型冠狀病毒感染乙類乙管後中外人員往來暫行措施》要求，前往中方旅客須在行前48小時進行核酸檢測，結果陰性者可來華。

上述使館在聲明中說，為確保國際旅行健康安全，自2023年1月17日（當地時間）起，執飛赴華航班的航空公司將負責查驗旅客登機前48小時內核酸檢測陰性證明，請予以配合。中方海關將在旅客入境時對證明進行抽查。

使館還發布了赴華旅客疫情防控指南：

一、遠端檢測：登機前48小時內進行核酸檢測，結果陰性者方可來華。檢測陰性證明須隨身攜帶，以便查驗。

二、海關申報：取得核酸檢測陰性結果後，通過微信小程序、APP或網頁版填寫《中華人民共和國出／入境健康申明卡》進行申報。

三、登機查驗：航空公司將在旅客登機時查驗48小時內核酸檢測陰性證明，如無法出示則不允許登機。

四、機上防疫：請在乘機過程中堅持佩戴口罩。

五、入境檢疫：抵達口岸後憑海關健康申報碼完成必要通關手續。海關將抽查登機前48小時核酸檢測陰性證明。健康申報異常或出現發燒等症狀人員，由海關進行檢測。檢測結果為陽性者，按照告知書要求進行居家、居所隔離或就醫。

六、屬地防疫：旅客入境後應嚴格遵守屬地疫情防控各項要求。

使館還對核酸檢測證明提出了要求：

一、載有受檢人姓名，最好註明出生日期和旅行證件號碼。

二、載有以下檢測資訊：檢測時間或報告出具時間、檢測方法、檢測結果、檢測機構名稱和聯繫方式。

三、使用來華航班起飛地官方語言或英語，由來華航班執飛航空公司檢查。

四、為紙質報告，如檢測機構出具電子報告請列印後攜帶。