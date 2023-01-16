大陸富商汪小菲日前與前妻大S（徐熙媛）因生活費糾紛隔空交戰，就連汪小菲的媽媽張蘭，與緋聞女友張穎穎都加入戰局、公開聲援，隨後張穎穎與汪小菲也正式對外公開戀情。但15日張穎穎卻突然開直播爆哭，不斷重複「憑什麼，要我來承擔這些東西呢？」疑似情變汪小菲，張蘭還出現在直播留言區猛酸「就憑你是個心機女」，引發網友熱議。

而眼尖的網友還發現，兩人分手原因，疑似是與張蘭請的新助理「雯雯」有關，女方外貌還與汪小菲的前任張雨綺及大S相似，引發張穎穎不滿。加上張穎穎事後還在貼文中寫下「成功之前，你這輩子該走的彎路，該吃的苦，該撞的南牆，該掉的陷阱，一個都少不了。工作沒了可以再找，愛情沒了可以再遇。人生本來就一無所有，有啥不能從頭再來？」種種內容似乎都在安慰自己，也在網路上再度引發熱烈討論。

對此，張穎穎在今（16）日稍早也再度發文，反嗆張蘭「尊重您是個長輩，一直告訴小菲百善孝為先，從始至終沒有說過您一句不好，理解您的不容易，但您好像在逼我站出來？真不知道你是真心愛您兒子還是為了流量每天罵人。」張穎穎甚至暴怒表示「過往哪個沒被您罵過，忘了您給我發的語音喊寶貝兒，讓我多關心小菲多照顧他了？所有的東西都有記錄 別再逼我了。」

面對網友詢問「分手了嗎？」，張穎穎也親自回覆「我說了無數次分手，最後一次是因為他出事那次真的給我嚇到了，情緒真的很不可控，很恐怖，直到昨天他還是不同意，還半夜來家裡開門。」揭露汪小菲情緒失控的一面。張穎穎還在留言區火大表示「罵了一年了，時不時拿我出來罵一下，兔子急了是會咬人。」，且有網友勸她「不要輕易放棄自己的男人無論怎樣。」

張穎穎發聲認分手嗆張蘭。（圖／微博@張穎穎）