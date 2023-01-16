新北一名男性整復師誆騙女患者乳房長纖維囊腫，趁機撫胸猥褻，後又指女患者身上有晦氣，熱心表示要幫忙「除晦氣」要求她在裸上身的狀況下「胸部貼胸部、下體貼下體」正面環抱10分鐘，事後她感覺奇怪詢問友人，才知道自己被猥褻。高等法院以猥褻罪判男子6月徒刑，得易科罰金18萬定讞。

阿宏（化名）從事民俗療法之按摩推拿工作，明知進行推拿等服務，屬於非正式醫療之診治行為，與顧客間有相類醫療關係，但他竟在2019年8月間趁女患者小美（化名）身體不適之時，假藉按摩名義實則猥褻，不但撫摸小美胸部15分鐘，後又稱要「除晦氣」以雙手環抱小美腰部，裸身環抱約10分鐘，對小美猥褻得逞。

小美證稱當時因逢生理期且感冒，在身體不佳的狀態下前往阿宏工作室解決肩頸痠痛，阿宏說要從正面用精油去推，叫她脫內衣後又開始摸胸部，並指小美乳房有長纖維囊腫，後來阿宏要小美轉到正面脫掉內衣仰躺，小美說「阿宏不是用按壓的，比較像是用撫摸，直接伸進衣服裡面」，之後阿宏表示小美身上有晦氣，要幫忙除晦氣，便以胸部貼緊胸部、下體貼緊下體，過程約10分鐘正面環抱，當下小美愣住閉上雙眼，阿宏見狀還問小美「是太舒服睡著了嗎？」，小美表示當時雖然心裡感到不舒服，但因為不確定這些是否屬於療程的一部分而未說話。

事後小美感覺奇怪並詢問友人及同事，一問之下才驚覺自己遇到按摩性騷擾，崩潰報警提告。

法院審酌，阿宏罔顧小美對其信任與尊重，要求脫下運動型內衣進而猥褻，造成小美身心受創，且阿宏犯後矢口否認犯行態度，迄今未對小美有所彌補及賠償，以猥褻罪判他6月徒刑，如易科罰金，以新臺幣1000元折算1日。

阿宏不服判決，上訴高等法院時仍否認犯行，合議庭認定其說詞不實，判決駁回定讞。

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