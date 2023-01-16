解姓男子於2020年7月底深夜坐霸王車，他當時從燕巢區義大醫院門口搭計程車到彰化縣某處，向司機謊稱之後會匯款給司機鄭姓男子，還給鄭男拍攝身分證正本作為抵押。鄭男事後因為沒有收到車款3600元而報警。橋頭地院審理後，依照詐欺得利罪，加上解男為累犯，判處他4個月有期徒刑。

解姓男子當時隱瞞其沒有能力支付計程車錢的事實，搭車從燕巢區義大醫院門口要前往彰化。司機鄭男以為接到大單，但事後卻遲遲未收到款項，因此向警方報警。警方訊後函送橋頭地檢署，檢方起訴解姓男子。

解男到案時坦承犯行，法官審理後認為解男犯下詐欺得利罪，且他之前才因妨害自由案件，經高雄地院判處有期徒刑3個月確定，2020年4月底才執行完畢出監。但解男才出監3個月就坐霸王車，顯然對刑法的反應能力薄弱，因此加重其刑。

法官審理後判處解男4 個月有期徒刑，可易科罰金，並追徵解男坐計程車的車資。可上訴。