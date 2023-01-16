副總統賴清德當選民進黨主席，前立委林濁水今天表示，民進黨若只從黨務著手，能夠改善的幅度很小，賴只是「陽春黨主席」，沒有行政權也沒有立法權，只能開中常會做一些決議，要想改變整個民進黨非常困難。但對於黑金介入黨務和議會問題，賴清德應該會處理。

賴清德昨天當選民進黨主席，但因投票率僅一成七，得票數不算高。對於賴清德願意承擔，希望透過他擔任黨主席能夠改造民進黨，林濁水今天接受資深媒體人黃光芹節目專訪表示，他個人對賴的決定非常佩服。

他說，非常佩服的理由，就是現在整個民進黨，只從黨務著手能夠改善的幅度很小，一個陽春黨主席沒有行政權，也沒有立法權，只能開個中常會做一些決議，想要改變整個黨非常的困難。

林濁水認為，目前賴可以真正著手的，大概只有台南市的黑金問題，以及中常委有黑道的問題，這兩個都不是很容易處理，但相對來說是最容易的，就是民進黨要不要開除相關人士黨籍的問題。

他認為，要處分這些人相對單純，但是不容易，因為這些中常委是票選出來的，要用什麼手續去讓他退出中常會？這不是很簡單的事情。

至於要影響整個社會對民進黨的信心，林濁水表示，目前的重點是在行政院以及國安會，一個涉及到國防、外交，兩岸，一個涉及到內政和經濟，這兩個都不是黨主席能夠將手伸進去的。

他舉例，「論文門」有人說是民進黨這次敗選的致命傷，但到目前為止都還沒有結束，比如說，國安局長陳明通要不要留在那個位置？這就不是黨主席能夠做決定的，最多只能在中常會做個決議，請總統將陳明通予以免職。

但就算如此，林濁水表示，黨中央也只能做一個建議而已，不能夠有實際的執行能力，所以他覺得，黨主席這個位置是蠻不容易的。

主持人黃光芹詢問，目前外界關切的黑金問題，北有中常委黃承國，南有黑金介入議長選舉，這些部分，賴清德下得了手處理嗎？林濁水認為，賴清德一定會去努力，但這要符合民主程序，得要傷點腦筋，但這必須要處理，賴清德也應該會處理。