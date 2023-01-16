受到日圓再度彈升影響，出口類股表現疲弱，日股16日因此走低。早盤結束時，日經指數25,855.38點，跌264.14點或1.01%，暫時失守2萬6整數關卡。東證收1,892.33點，跌10.75點或0.56%。

市場押注日本央行兩天後可能會調高現行政策利率，買盤大量挹注下，配合技術線型走高，日圓兌美元匯價，16日盤中再度又升到7個月左右高點，目前在127.54到128.20間游走。

日圓走強的受害者，首當其衝是以出口為導向的日企，像是汽車類股疲弱，日產跌1.74%，鈴木也跌2.34%。快時尚成衣大廠迅銷跌1.88%，索尼也跌0.46%。

日本央行18日表定公布最新政策利率，在經過上個月，出其不意改變當地公債殖利率一如既往的曲線控制之後，外界現在也改弦易轍，幾乎不再認為日本還是會維持現有超寬鬆政策，表示有可能將走向正常化。

分析師認為，市場的反應太超過。基於日本央行政策趨向正常化為由，買入銀行類股以及賣出日經指數期貨的操作方式是對的。問題是，日本央行不太可能會把政策正常化。同時，預估日經指數3月底時，可望來到26,500點。

衛采逆勢上漲1.57%，因已向日本政府遞件，希望能拿到阿茲海默症治療用藥lecanemab，在當地正式上市許可。