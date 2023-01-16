李綜合醫療體系攜手台中榮總擴大服務，16日上午舉辦揭牌儀式。（陳世宗攝）

李綜合醫療體系攜手台中榮總擴大服務，董事長李順安致詞。（陳世宗攝）

台中海線醫療再升級！為讓海線、苗栗苑裡鄉親能夠有更完整醫療服務，李綜合醫療體系與台中榮民總醫院醫療策略聯盟，16日舉辦揭牌儀式。李綜合醫院指出，依當地居民需求再引進醫療資源與專科醫師，預計在農曆年後增加乳房外科、胸腔外科、眼科等科別為居民提供醫療服務，以醫療分級概念落實整合照護。

大甲李綜合及台中榮總醫療策略聯盟揭牌儀式，於今天上午9時舉行！由李綜合醫療體系董事長李順安、營運長李俊億，及台中榮總院長陳適安、主秘姚鈺，立法院副院長蔡其昌、副議長顏莉敏、市議員楊啟邦、市議員李文傑、市議員施志昌、甲安埔基層醫師聯誼會長陳力平等，出席揭牌典禮。

李順安說，李綜合醫療體系立足鄉里深耕社區與台中榮總策略聯盟，目前有神經外科、小兒新生兒專科、心臟外科與心臟內科等總共6位醫師進駐看診；擴大服務科別新增乳房外科、胸腔外科、眼科等專科，為民眾提供醫療服務，更引進苗栗海線地區第一台，高效、精準、無痛的多切面向電腦斷層，讓病患透過低劑量肺部電腦斷層，檢查出是否罹患肺癌。

李順安指出，根據衛福部公布的資料顯示，110年十大死因排行前三名分別是惡性腫瘤、心臟疾病、肺炎；惡性腫瘤排行第一名是氣管、支氣管、肺癌，女性的乳癌也排行第四，因此，農曆年後與台中榮總攜手擴大服務科別，讓居民在就診時能更加便利。

依照國健署的癌症統計顯示，肺癌連續42年排名癌症死因第一位，由於女性患者大多不吸菸，早期症狀咳嗽易被忽略；被診斷出罹患肺癌時，有6成已經轉移，且存活率相對低，發現時根本沒有開刀的機會。

「提早檢查治療能提高存活率！」李順安說，低劑量肺部電腦斷層配合台灣倍利科技AI產品，能輔助醫生有效篩檢出肺部結節。根據衛福部公布的資訊，自2022年七月以來，具肺癌家族史和重度吸菸史兩大族群免費肺癌篩檢，短短半年期間，2萬多名參與篩檢的民眾，已經找出160名確診肺癌個案，其中早期個案更達83％以上。

李順安強調，擴大與台中榮總策略聯盟後，能讓醫療資源更有效的運用，由於偏鄉資源少，在更多的醫療科別有更多中榮醫師進駐後，便利民眾轉銜就醫，以達到醫療分級、落實垂直整合照護、共同照顧病患的目標；打造「在地幸福 安老樂活」，優化海線的醫療資源，也減少民眾舟車勞頓。