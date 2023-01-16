周杰倫15日在馬來西亞開唱。（杰威爾提供）

天王周杰倫的「嘉年華」世界巡迴演唱會15日在馬來西亞的武吉加里爾國家體育場登場，不論是周氏情歌、中國風、氣勢磅礡、節奏強烈等多樣曲風的詮釋，鋼琴、吉他、古箏等樂器自彈自唱，舞蹈帥氣呈現，都令歌迷瘋狂不已！看到滿場粉絲熱情回應，周杰倫不僅加碼演唱〈說好的幸福呢〉、〈龍捲風〉等曲目，還即興開放點歌，讓歌迷大飽耳福。這場華語樂壇的音樂盛宴還吸引世界知名的華人時尚設計師Jimmy Choo、馬來西亞前羽球球王李宗偉成為座上嘉賓，全場4萬5000位觀眾也創下華語歌手在該場地開唱觀眾最多的紀錄。

周杰倫15日在馬來西亞開唱。（杰威爾提供）

周杰倫此次馬來西亞巡演搭台期間，遇到東南亞盃足球賽，場地爭議令外界矚目，當地體育部長透露周杰倫演唱會場地早於2019年即預訂，她更表示周杰倫演唱會和球賽一樣都是國際性質的活動，不能取消。如今演唱會順利舉行，歌迷都感到格外珍貴！周杰倫在演唱會上問候大馬歌迷：「馬來西亞的朋友你們好嗎？」歌迷隨即熱情呼喊回應，周杰倫說：「是不是就這麼的熱情呢？知道我有多想來這邊辦演唱會了嗎？」並表示：「哇，來這邊唱歌真的不容易耶！所以我要多唱幾首，來一個我覺得老歌迷會喜歡的。」隨即以鋼琴自彈自唱〈楓〉、〈安靜〉讓歌迷雀躍不已。

事實上，周杰倫在演出前一天即在IG幽默預告：「因為大家想多聽哥唱，哥知道，所以特別安排了很多歌，在encore之後記得大叫encore，不然我出不來。」po文一出讓粉絲相當期待，周杰倫也果真在演唱會上加碼演唱多首歌曲，包括在中國風曲目中加唱〈東風破〉，與歌迷互動加唱〈擱淺〉、〈明明就〉，粉絲欲罷不能的安可聲中又加唱了〈說好的幸福嗎〉等多首歌曲，最後以〈七里香〉為演唱會畫下完美句點。

由於1月18日就是周杰倫的生日，歌迷趁點歌機會向周杰倫祝賀，還對偶像唱起生日快樂歌，引領全場大合唱，讓周杰倫相當感動。馬來西亞粉絲還包下許多大樓的戶外看板、街道上的燈箱，歡迎他來到大馬開唱，並祝賀他生日快樂。

周杰倫（右）與華裔設計師Jimmy Choo相談甚歡。（杰威爾提供）

此外，華人時尚設計師Jimmy Choo及馬來西亞前羽球球王李宗偉也現身欣賞演唱會，開唱前Jimmy Choo特地到周杰倫擔任創意總監的潮牌店PHANTACi（吉隆坡店）參觀，除了暢談時尚話題，還聊到周杰倫的實境節目《周遊記》，笑談下次去倫敦出外景時，說不定請Jimmy Choo當節目嘉賓，可以變有關鞋子的魔術！周杰倫也很開心與時尚大師相見歡，表示：「希望看完演唱會後，能給Jimmy老師靈感，期待之後的合作。」